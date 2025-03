Der Hang Seng Index ist positiv in die Woche gestartet. Mit einem Plus von 0,77 Prozent ging er am Montag aus dem offiziellen Handel und befindet sich damit wieder in unmittelbarer Nähe zu seinem Jahreshoch. Positive News gab es sowohl von Seiten der Regierung als auch der People's Bank of China (PBOC).Nur etwas mehr als 500 Punkte beziehungsweise rund zwei Prozent ist der chinesische Tech-Index von seinem Jahreshoch bei 24.669 Punkten entfernt. Für gute Stimmung sorgten zum Wochenauftakt sorgten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...