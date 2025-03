Daimler Truck (DTG) meldete gemischte Q4-Ergebnisse mit einem Umsatzrückgang von 4 % im Jahresvergleich auf 14,25 Mrd. EUR, was den Erwartungen entsprach. Allerdings sank das bereinigte EBIT um 29 % im Jahresvergleich und verfehlte die Konsensschätzungen, während das Unternehmen mit einem positiven Überraschungseffekt beim bereinigten Free Cashflow aufwartete, der sich im Jahresvergleich auf 2,5 Mrd. EUR verdoppelte. Die Absatzzahlen gingen weiter zurück, hauptsächlich aufgrund der schwachen Performance bei Mercedes-Benz Trucks und Trucks Asia, während Trucks North America und Daimler Buses Widerstandsfähigkeit zeigten. Makroökonomische Belastungen, insbesondere in Europa, sowie Risiken durch potenzielle US-Zölle und eine drohende Rezession wirkten sich negativ auf die Performance aus. Trotz angepasster Schätzungen erwarten die Analysten von mwb research eine moderate Erholung im Jahr 2025 und eine stärkere Erholung im Jahr 2026. Dennoch bleiben sie hinsichtlich der Rentabilität im Vergleich zu den Konsenserwartungen vorsichtig, da makroökonomische Unsicherheiten wie Zölle neue Belastungen mit sich bringen könnten. Die Analysten von mwb research behalten ihr SELL-Rating bei, heben jedoch das Kursziel auf 34,00 EUR (von zuvor 33,00 EUR) an, was anhaltende Risiken widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG