Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aus technischer Sicht bleiben die Kursrisiken für den Bund-Future präsent und Entwarnung kann nicht gegeben werden, so die Analysten der Helaba. So seien die Anstiegsversuche jeweils bereits im Bereich 128,30 zum Erliegen gekommen und die Unterstützung bei 126,53/64 sei am Freitag einem erneuten Test unterzogen worden. Darunter würden weitere, beschleunigte Kursverluste drohen. MACD und DMI stünden weiterhin auf Verkauf und der ADX ziehe an. Widerstände oberhalb der oben genannten Hürde seien in Form des 38,2%-Retracements bei 128,83 und am markanten Tief von Mitte Januar bei 129,41 zu sehen. (17.03.2025/alc/a/a) ...

