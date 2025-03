Hamburg (www.anleihencheck.de) - Dass nicht nur Donald Trump die Finanzmärkte beeinflussen kann, bewies Friedrich Merz am 4. März 2025 mit Ankündigungen zu signifikanten schuldenfinanzierten Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben, so die Analysten von Berenberg.Die Finanzmärkte hätten damit eine neue Ära eingeläutet und es sei ein Renditeanstieg in einer Geschwindigkeit gefolgt, wie wir ihn zuletzt vor über 30 Jahren gesehen hätten. Innerhalb einer Woche sei die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe um 40 Basispunkte (Bp) von 2,5% auf 2,9% gestiegen. Die Laufzeitenprämie, also die Differenz zwischen 2- und 10-jährigen Bundesanleihen habe sich ebenfalls deutlich ausgeweitet. Die Union und SPD scheinen sich über die fiskalische Ausweitung einig zu sein, obwohl noch wichtige Stimmen der Grünen fehlen, gehen wir davon aus, dass diese oder ähnliche Maßnahmen beschlossen werden, die Analysten von Berenberg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...