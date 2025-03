Xpeng bringt in China einen neuen Modelljahrgang seiner auch in Europa angebotenen E-SUV G6 und G9 auf den Markt. Beide Fahrzeuge erhalten ein neues Batteriepack mit schnellerer DC-Lademöglichkeit - und werden in China gleichzeitig günstiger. Xpeng hat bei seinen E-SUV an mehreren Stellen Hand angelegt. So dünnt der Hersteller die Motorisierungs-Auswahl je Modell von sechs auf drei Varianten aus. Technisch warten beide 2025er Modelle nun mit Batteriepacks ...

