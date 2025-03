© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Ein möglicher Verkauf von Berkshire Hathaway's Immobilien-Sparte HomeServices of America sorgt für Spekulationen! Hat Warren Buffett das Vertrauen in die Branche verloren?Laut einem Bericht des Wall Street Journals befindet sich der Immobilienkonzern Compass in fortgeschrittenen Gesprächen, um HomeServices zu übernehmen. Die Verhandlungen könnten bald zu einem Abschluss kommen. HomeServices-CEO Gino Blefari dementierte jedoch in einer Mitteilung an seine Mitarbeiter jegliche Verkaufsabsichten. Dennoch sendet allein die Nachricht über einen möglichen Verkauf ein starkes Signal. Mit seinen 94 Jahren gilt Buffett als der Inbegriff des langfristigen Investors - doch wenn er das Vertrauen in …