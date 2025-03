(shareribs.com) New York 17.03.2025 - Die Finanzinvestoren haben zuletzt ihre Netto-Longpositionen in US-Rohstoffen zurückgeführt. Vor allem Agrarrohstoffe bauten weiter ab. Die Rohöl-Longpositionen stiegen leicht an. Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, sind die Netto-Longpositionen in zwölf US-Rohstoffen in der Woche bis zum 11. März um neun Prozent auf 393.224 Kontrakte ...

