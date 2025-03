EQS-Ad-hoc: infas Holding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

infas Holding Aktiengesellschaft: Jahresergebnis 2024 besser als erwartet



17.03.2025 / 11:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 infas Holding Aktiengesellschaft, WKN 609710, notiert im regulierten Markt in Frankfurt am Main infas Holding Aktiengesellschaft: Jahresergebnis 2024 besser als erwartet Bonn, 17. März 2025 - infas Holding Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") (ISIN DE0006097108 / WKN 609710) gibt bekannt, dass sich das Geschäftsjahr 2024 besser entwickelt hat als erwartet. Im Geschäftsbericht 2023 hatten wir prognostiziert, dass wir im Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernumsatz zwischen 52 und 58 Mio. € und aufgrund von Investitionsbedarf mit einem negativen EBIT im Konzern von bis -1,5 Mio. € rechneten. Auf Basis vorläufiger Daten ist nun davon auszugehen, dass im Geschäftsjahr 2024 der Umsatz im Konzern rd. 66 Mio. € betragen wird und auch das EBIT auf Konzernebene mit 1,5 Mio. € positiv ausfallen wird. Wesentlicher Grund für diese positive Entwicklung ist, dass sich in der größten Tochtergesellschaft, der infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, nahezu alle Forschungsbereiche der Sozialforschung besser entwickelten als erwartet. Bonn, den 17. März 2025 Kontakt: infas Holding Aktiengesellschaft Kurt-Schumacher-Str. 24 53113 Bonn Deutschland Telefon: 0228-336 072 39 info@infas-holding.de www.infas-holding.de



