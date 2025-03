Prospect Resources erhält Bergbaulizenzen für Kupferprojekt in Sambia

Anzeige / Werbung Prospect Resources hat nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte bei seinem Mumbezhi-Kupferprojekt in Sambia erzielt. Das Unternehmen teilte mit, dass es zwei Large-Scale Mining Licences (LMLs) für das gesamte Projektgebiet erhalten habe. Diese Bergbaulizenzen würden eine anfängliche Laufzeit von 25 Jahren umfassen und könnten um weitere 25 Jahre verlängert werden. Prospect Resources hat nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte bei seinem Mumbezhi-Kupferprojekt in Sambia erzielt. Das Unternehmen teilte mit, dass es zwei Large-Scale Mining Licences (LMLs) für das gesamte Projektgebiet erhalten habe. Diese Bergbaulizenzen würden eine anfängliche Laufzeit von 25 Jahren umfassen und könnten um weitere 25 Jahre verlängert werden. Langfristige Sicherung des Projekts CEO Sam Hosack erklärte, dass der Erhalt der Lizenzen einen entscheidenden Schritt für das Unternehmen und die sambische Bergbauindustrie darstelle. Sie würden Prospect Resources ermöglichen, das Projekt weiterzuentwickeln, Finanzierungen zu sichern und langfristige betriebliche Strategien auszuarbeiten. Mit den Lizenzen könne nun die kommerzielle Förderung, Verarbeitung und der Export von Kupfer beginnen. Dies bringe das Unternehmen seinem Ziel, eine vollwertige Großbergbaumine zu etablieren, näher. Mumbezhi-Kupferprojekt - Konzessionsgebietskarte mit den neu erteilten Bergbaulizenzen (LMLs) Unterstützung durch die Regierung Sambias Die sambische Regierung strebe an, die jährliche Kupferproduktion bis 2031 auf 3 Millionen Tonnen zu steigern. Das Mumbezhi-Projekt könne mit seinen geschätzten 515.000 Tonnen Kupfer und einem Gesamtvorkommen von 107 Millionen Tonnen Erz mit 0,5 % Kupfergehalt einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Das Projekt befinde sich im Central African Copperbelt, einer der weltweit ertragreichsten Kupferregionen. Durch die neuen Lizenzen könne Prospect Resources seine Explorationsarbeiten in den Gebieten Nyungu North, Nyungu South, West Mwombezhi und Kabikupa intensivieren. Standort von PSC Nächste Schritte: Ressourcenwachstum und Projektentwicklung Die bestehende Mineralressourcenschätzung deute auf ein erhebliches Wachstumspotenzial des Projekts hin. Neben der Erweiterung der Ressourcen plane das Unternehmen für das zweite Quartal 2025 neue Bohrprogramme, um zusätzliche Lagerstätten zu identifizieren. Parallel dazu werde die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung fortgesetzt, um die Einhaltung internationaler Umweltstandards sicherzustellen.



Ein weiterer strategischer Vorteil der Lizenzen bestehe darin, dass Prospect Resources nun von steuerlichen Vergünstigungen und Investitionsanreizen der sambischen Regierung profitieren könne. Dazu gehörten Kapitalabschreibungen, reduzierte Royalties und Mehrwertsteuererleichterungen. Ausblick: Weiterentwicklung zur Mine Mit den gesicherten Bergbaulizenzen befinde sich Prospect Resources in einer starken Position, um das Mumbezhi-Projekt in eine vollwertige Kupfermine zu überführen. Die langfristige Sicherung der Lizenz würde es dem Unternehmen ermöglichen, größere Investitionen in die Projektentwicklung zu tätigen und strategische Partnerschaften einzugehen. Angesichts der weltweit steigenden Kupfernachfrage, insbesondere durch die Energiewende und den Ausbau der Elektromobilität, könnten Projekte wie Mumbezhi eine bedeutende Rolle auf dem internationalen Rohstoffmarkt spielen. Enthaltene Werte: XD0002058432,AU000000PSC9

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )