Straßburg (ots) -Welt im Umbruch - Wer hat die Macht?Bei dem allmählichen Zusammenbruch der alten Weltordnung entstehen neue Fronten und neue Allianzen: Russland weitet im Zuge des Ukrainekrieges sein Netzwerk aus, um gegen die westlichen Sanktionen zu bestehen und sich weltweit gegen die Ukraine, Europa und die USA zu behaupten. Welche Strategie Putin verfolgt, zeigt die Investigation "Russland, China, Iran - Front gegen den Westen" (https://presse.arte.tv/programme/114207-000-A/). Auch der globale Süden will seine politische und wirtschaftliche Macht ausbauen: Allen voran Indien. Doch wie stark ist das BRICS-Land wirklich? Diese Frage stellt der Film "Indien - Wirtschaftswunder oder Fata Morgana" (https://presse.arte.tv/programme/117236-000-A/).Der Themenabend am 8. April im Überblick:Russland, China, Iran: Front gegen den Westen">> 20:15 im TV | bereits online auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/videos/114207-000-A/russland-china-iran-front-gegen-den-westen/)Dokumentarfilm von Sophie LepaultARTE, CC&C/Thematics Prod mit Beteiligung von LCPFrankreich 2024, 94 Min.Russland, China und der Iran - die drei autokratischen Staaten sind Nachfolger zerfallener Imperien und versuchen heute, ihre einstige Macht zurückerlangen. Seit Beginn des Ukrainekrieges treten sie international als Verbündete auf, geeint durch gemeinsame Ziele: das Zurückdrängen der westlichen Hegemonie. Welches sind ihre Ziele?Indien - Wirtschaftswunder oder Fata Morgana?">>21:50 im TV | ab 8. April auf arte.tv>> VorabansichtDokumentarfilm von Lourdes PicaretaSWR/ARTE, SWRDeutschland 2024, 60 Min.ErstausstrahlungEs herrscht Goldgräberstimmung: Indien will zur wirtschaftlichen Weltmacht werden. Für westliche Unternehmer*innen erscheint das Land in der aktuellen geopolitischen Situation als interessanter Partner, als mögliche Alternative zu China. Doch wie tragfähig ist der aktuelle Boom in und um Indien?Weitere Infos zum ARTE-Programm sowie Pressematerialien finden Sie unter presse.arte.tv (https://www.arte.tv/sites/presse/)