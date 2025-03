DJ Trump will am Dienstag mit Putin über Ukraine-Krieg sprechen

Von Chun Han Wong

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump will am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen, da die USA darauf drängen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Wir wollen sehen, ob wir diesen Krieg beenden können", sagte Trump am späten Sonntag an Bord der Air Force One zu Reportern, wie aus einem von der Associated Press veröffentlichten Video hervorgeht. "Vielleicht können wir es schaffen, vielleicht auch nicht, aber ich denke, wir haben eine sehr gute Chance."

Trump sagte, dass am Wochenende "eine Menge Arbeit" im Vorfeld des Gesprächs am Dienstag geleistet worden sei, bei dem auch die Bedingungen für die Beendigung des Konflikts besprochen werden sollten, der kürzlich in sein viertes Jahr ging.

In den letzten Wochen haben Vertreter der USA und Russlands Gespräche über die Ukraine geführt, die an Dynamik gewonnen haben, nachdem Washington letzte Woche mit Kiew eine Einigung über einen 30-tägigen Waffenstillstand erzielt hatte. Putin hat diesen Vorschlag bisher abgelehnt und erneut Gespräche über eine dauerhafte Beendigung des Krieges gefordert.

"Wir werden über Land sprechen. Wir werden über Kraftwerke sprechen", sagte Trump zu Reportern, als er nach den Zugeständnissen gefragt wurde, die die USA von Russland in einem Friedensabkommen verlangen würden. "Ich denke, vieles davon wurde bereits von beiden Seiten, der Ukraine und Russland, diskutiert", sagte Trump. "Wir sprechen bereits darüber, bestimmte Vermögenswerte aufzuteilen."

Russland hat auf dem Schlachtfeld stetige Gewinne erzielt und die Ukraine weitgehend aus der Region Kursk verdrängt, dem Stück russischen Territoriums, das diese im vergangenen August erobert hatte und von dem ukrainische Politiker gehofft hatten, dass es ihnen bei etwaigen Gesprächen einen zusätzlichen Vorteil verschaffen würde.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2025 05:59 ET (09:59 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.