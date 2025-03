Köln (ots) -- Am 22. März endet die Ära der Verladungen an der Friedensstraße- Urlaubs-Express wechselt nach München SüdMit dem Urlaubs-Express München - Hamburg endet am 22. März 2025 ein wichtiges Kapitel der Münchner Eisenbahngeschichte. Nach 66 Jahren fährt an diesem Tag der letzte Autoreisezug vom Terminal an der Friedenstraße. Die 1959 eröffnete Anlage muss der 2. S-Bahn-Stammstrecke in München weichen.Autoreisezüge wird es in der bayrischen Landeshauptstadt dennoch weiterhin geben. Ab Mai 2025 wird der Urlaubs-Express das neu gebaute Terminal München Süd an der Thalkirchner Straße bedienen. "Es ist für uns eine Ehre, sowohl den letzten Autoreisezug ab München Ost als auch den ersten ab München Süd durchführen zu dürfen. Der Urlaubs-Express als Marktführer in diesem Segment setzt die Erfolgsgeschichte des Autoreisezugs gegen alle Widerstände seit 2017 fort und steht nun in München für Vergangenheit und Zukunft dieser umweltfreundlichen und bequemem Art des Reisens", sagt Train4you-Geschäftsführer Niko Maedge.Das Autoreizug-Terminal in München hat in den vergangenen 66 Jahren immer eine bedeutende Rolle gespielt. Hundertausende Fahrzeuge sind hier be- und entladen worden. Über Nacht im Schlaf ausgeruht zu reisen und das Auto doch dabei zu haben - diese Idee begeistert nach wie vor viele Urlauber. Besonders Familien, Oldtimer-Fans und Motorradfahrende schätzen die Möglichkeit, dem Stress der Anreise auf der Straße zu entgehen. Dies gilt sowohl für die beliebten Ziele in den Alpen, und dem Alpenvorland wie auch für Reisen an die deutschen Küsten und nach Skandinavien.Der Urlaubs-Express feiert den Abschied aus München Ost auf besondere Art: Nach einem Empfang der Reisenden am Verladeterminal verkehrt der Zug offiziell mit dem Namen "Servus München Ost - Niemals geht man so ganz" und der besonderen Zugnummer "UEX 1". Die Fahrt geht über Köln, die Heimat der Train4you, bis nach Hamburg-Altona.Buchungen sowohl für diese Fahrt als auch für die kommende Sommersaison mit Verbindungen ab Hamburg oder Düsseldorf nach München, Lörrach, Innsbruck und Villach sind online unter www.urlaubs-express.de, telefonisch unter +49 221 800 20 820 sowie in ausgewählten Reisebüros möglich. Alle UEX-Nacht- und Autoreisezüge führen Schlaf- und Liegewagen und bieten einen gastronomischen Service. Selbstverständlich kann der Urlaubs-Express auch als Nachtzug ohne Fahrzeugmitnahme gebucht werden. So bietet der UEX zusätzlich exklusive attraktive Nachtzugverbindungen, zum Beispiel von Hannover oder Köln nach Salzburg oder in den Nationalpark Hohe Tauern.Über den Urlaubs-Express:Urlaubs-Express ist eine Marke der Train4you Vertriebs GmbH aus Köln. Das Unternehmen bietet seit 2017 Autoreisezüge und Nachtzüge im nationalen und internationalen Fernverkehr an und ist im Jahr 2025 mit 12 Verbindungen mit Abstand Deutschlands größter Autoreisezuganbieter. Im Winter verkehren die Urlaubs-Express-Skizüge von vielen deutschen Bahnhöfen - unter anderem auch Berlin - direkt nach Tirol und mit Anschlussverbindung ins Salzburger Land. Zwischen Hamburg und München sowie Innsbruck ist hierbei die Automitnahme möglich.Kontakt:Train4you Vertriebs GmbHEduard BoppKolumbastraße 550667Köln+49 (0) 221- 800 20 831medien@train4you.deOriginal-Content von: Train4you Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130259/5992200