München (ots) -Erneut erwartet die Fans von "Wer weiß denn sowas?" eine bunte Mischung prominenter Mitspieler, die mit Unterstützung der Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton mit jeder Menge Spaß und Ehrgeiz über die richtigen Antworten grübeln. Erfrischende Quizfragen, wie zum Beispiel die folgende, stellt ihnen natürlich Moderator Kai Pflaume.Minze wird beim Verzehr typischerweise als kühl wahrgenommen, weil ...?a) das enthaltene Menthol die Temperatur-Rezeptoren der Zunge aktiviertb) beim Zerkauen sogenannte Kältetransporter freigesetzt werdenc) eine endotherme Reaktion der Mundschleimhaut Wärme entziehtFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Tanz-Duell: Seit ihrem Sieg bei "Let's Dance" vor zwei Jahren hat Anna Ermakova die Tanzleidenschaft nicht mehr losgelassen. Das verbindet den "Dancing Star" mit der Tänzerin und langjährigen Jurorin der Show, Motsi Mabuse, bis heute. Welche Dancing-Queen beherrscht die besten Moves auf dem Quizparkett.· Comedian-Duell: Seine Bühnenfigur des zerstreuten Professors Schmitt-Hindemith, der sich in seinen bedeutungsschweren Halbsätzen verirrt, ist legendär. Doch auch als Autor begeistert Piet Klocke seine Fans mit philosophisch-komischen Gedanken. Bei "Wer weiß denn sowas?" tritt er gegen den Comedian Rick Kavanian an, der im Sommer in der Fortsetzung der Komödie "Der Schuh des Manitu" im Kino für Lacher sorgen wird. Ein garantiert sehr vergnügliches Rateduell.· Wetter-Duell: Ob Sonne oder Regen, Wärme oder Kälte, Hoch oder Tief - wie das Wetter wird, wissen die beiden Meteorologinnen Dr. Katja Horneffer und Christa Orben fachlich korrekt vorherzusagen. Welche von beiden den Quizsieg erringen wird, hängt allerdings weniger von wissenschaftlichen Prognosen als vielmehr vom nötigen Rateglück ab.· Boxer-Duell: Am Anfang ihrer Karrieren wurden sie vom selben Coach trainiert. Später erkämpfte sich Henry Maske zunächst Olympisches Gold im Mittelgewicht und ein Jahr darauf den Weltmeistertitel im Halbschwergewicht. Zum Rateduell steigt der "Gentleman-Boxer" mit Axel Schulz in den Ring, der vor 30 Jahren in Las Vegas zum tragischen Helden wurde. Nur durch ein "Skandalurteil" verlor der er gegen US-Legende George Foreman und wurde nicht zum Weltmeister im Schwergewicht. Wer beim Wettraten den Lucky Punch setzt, bleibt bis zum Ende spannend.· Schauspieler-Duell: 1994 spielten Katja Riemann und Armin Rohde im Blockbuster "Der bewegte Mann" Seite an Seite. Danach heimsten beide Schauspieler für ihre diversen Film- und Fernsehrollen sämtliche wichtige Preise in ihrer Branche ein. Zum Wochenausklang kämpfen beide nun um den Siegerpokal bei "Wer weiß denn sowas?".Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Überblick:Montag, 24. März Anna Ermakova | Motsi MabuseDienstag, 25. März Piet Klocke | Rick KavanianMittwoch, 26. März Dr. Katja Horneffer | Christa OrbenDonnerstag, 27. März Henry Maske | Axel SchulzFreitag, 28. März Katja Riemann | Armin RohdeHätten Sie gewusst, dass ...Minze beim Verzehr typischerweise als kühl wahrgenommen wird, weil das enthaltene Menthol die Temperatur-Rezeptoren der Zunge aktiviert?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowas