Mainz (ots) -Wie die bisher verheerendste Pandemie des 21. Jahrhunderts die Welt verändert hat und das Leben bis heute prägt, zeigt die "auslandsjournal"-Doku "Die Welt nach Corona" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/auslandsjournal---die-doku-die-welt-nach-corona-vom-20-maerz-2025-100.html) - zu sehen ab Dienstag, 18. März 2025, 16.00 Uhr, in der ZDFmediathek und am Mittwoch, 19. März 2025, 0.45 Uhr, im ZDF. Die ZDF-Korrespondenten in China, Italien und den USA haben den Ausbruch der Pandemie vor fünf Jahren von Beginn an verfolgt und ausführlich über die Folgen für die Menschen berichtet. Für "auslandsjournal - die doku" kehren sie an die prägendsten Orte ihrer Berichterstattung zurück.Wuhan als AusgangspunktChina-Korrespondentin Miriam Steimer reist nach Wuhan, den Ort in China, in dem die Pandemie ihren Ursprung nahm. Zu spät und dann radikal reagierte die chinesische Staatsführung auf das Coronavirus. Massive Lockdowns, Freiheitsbeschränkungen, menschliche und wirtschaftliche Dramen waren die Folge. Genauso unerwartet kam die Öffnung, in deren Folge sich der Großteil der chinesischen Bevölkerung mit dem Virus infizierte. Welche Maßnahmen sind geblieben? Wie blicken die betroffenen Menschen heute auf die Einschränkungen? Ist China besser auf die nächste Pandemie vorbereitet? Der Beitrag "China nach der Pandemie - Wie Corona das Land verändert hat" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/5-jahre-corona-china-102.html) ist bereits online.Bergamo als europäisches EpizentrumIn Bergamo und Rom zeigt Italien-Korrespondent Andreas Postel, wie die Pandemie Europa im Griff gehalten hat. Krankenschwestern und Ärzte kämpften damals bis zur Erschöpfung und mit großem persönlichen Risiko gegen die Ausbreitung des Virus. Wie blicken sie heute auf die Rolle von Staat und Gesellschaft? Waren die Maßnahmen der europäischen Regierungen ausreichend oder vielleicht sogar überzogen? Wie hat die Pandemie das Leben der Europäer verändert?New York als Corona-HotspotIn New York trifft Johannes Hano erneut auf Menschen, die in Amerikas größtem Hotspot versucht haben, die Ausbreitung in den USA zu kontrollieren - Ärzte, Bestatter, Lieferdienste und Restaurantbesitzer, deren Leben bis heute durch die Pandemie bestimmt sind. Schuldzuweisungen in höchsten Regierungsebenen schürten massive Gewalt gegen Asiaten im eigenen Land. Massive staatliche Eingriffe verschärften aber auch die Skepsis gegenüber der Impfpflicht. Verschwörungstheorien halten sich bis heute. Mit Robert F. Kennedy Jr. hat Donald Trump einen der bekanntesten Impfgegner zu seinem Gesundheitsminister gemacht. Bei Kindern sinkt die Impfrate gegen Polio, Masern und Keuchhusten. Das Misstrauen gegen staatliche Institutionen ist nur eine der langfristigen Folgen der Pandemie. Das Virus hat auch das Verhältnis von Staat und Bevölkerung grundlegend verändert.ZDF-Themenschwerpunkt "5 Jahre Corona" (https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/fuenf-jahre-corona-themenschwerpunkt-im-zdf)Die "auslandsjournal"-Doku "Die Welt nach Corona" ist Teil des ZDF-Themenschwerpunkts "5 Jahre Corona", der nach der bisher verheerendsten Pandemie des 21. Jahrhunderts Bilanz zieht.Mainz, 17. März 2025