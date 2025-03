EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

17.03.2025 / 12:00 CET/CEST

Die TRATON GROUP und Applied Intuition geben strategische Partnerschaft für Fahrzeugsoftware bekannt München/Mountain View, 17. März 2025 - Die TRATON GROUP , einer der weltweit führenden Nutzfahrzeughersteller, und Applied Intuition, Inc. , Fahrzeugsoftware-Anbieter aus dem Silicon Valley, gaben heute ihre strategische Partnerschaft zur Bereitstellung branchenführender Fahrzeugsoftware-Plattformen für alle TRATON-Marken - Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus - bekannt. Ziel der Partnerschaft ist es, die Technologieführerschaft von TRATON voranzubringen und die gesamte Bandbreite an Software-Defined-Vehicle (SDV) Fähigkeiten anbieten zu können. Applied Intuition wird KI-gestützte Software-Produkte für Fahrzeuge weltweit bereitstellen und schöpft dabei die eigenen Software-Kompetenzen und TRATON's Erfahrung in der umfassenden Industrialisierung von softwaregesteuerten Nutzfahrzeugen voll aus. Dank einer langen Tradition in der internen Software-Entwicklung liefern die Marken der TRATON GROUP ihren Kunden äußerst zuverlässige und leistungsfähige Fahrzeuge. Applied Intuition bietet ein skalierbares, erweiterbares und modulares Fahrzeug-Betriebssystem, um Fahrzeug-Software schneller zu entwickeln, sowie KI-gestütztes Tooling für die Entwicklung und Validierung der Gesamtfahrzeug-Software. Die strategische Partnerschaft vereint nun die Stärken beider Unternehmen und ermöglicht es ihnen, volle SDV-Fähigkeiten für alle Produkte der TRATON GROUP im Ökosystem der Lkw-Branche zur Verfügung zu stellen sowie Mehrwert für Kunden und Partner schneller als je zuvor zu schaffen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, eine branchenführende Software-Plattform für Fahrzeuge sowie eine Entwickler-Toolchain in allen Marken der TRATON GROUP weltweit bereitzustellen. Dazu gehört auch die Virtualisierung von Tests in einer Cloud-nativen Umgebung, die es möglich macht, schneller und früher im Entwicklungsprozess zu testen. "Die Produkte der TRATON GROUP werden zunehmend von Software gesteuert", sagt Niklas Klingenberg, Mitglied des Vorstands der TRATON SE, verantwortlich für Research & Development (R&D). "Wir verfügten schon immer über starke interne Software-Kompetenzen. Dennoch legen wir Wert darauf, mit einem qualifizierten Software-Partner zu arbeiten, der unsere Fähigkeiten ergänzt. Applied Intuition bringt nicht nur Expertise in modernen Fahrzeugplattformen und Entwickler-Tooling mit, sondern auch einen messerscharfen Fokus auf rasche Umsetzung, der optimal zu unseren Zielen passt." Der strategischen Partnerschaft zwischen Applied Intuition und TRATON gehen fünf Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit an Werkzeugen für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) sowie in der Entwicklung von Automatisiertem Fahren (AD) voraus. "Von Anfang an gab es eine ausgeprägte kulturelle und technologische Übereinstimmung zwischen unseren Entwicklungsteams, insbesondere im Hinblick auf technische Exzellenz, Schnelligkeit und Sicherheit", sagt Qasar Younis, Mitbegründer und CEO von Applied Intuition. "Umso mehr freue ich mich nun, unsere Partnerschaft mit TRATON zu vertiefen und neue Maßstäbe für Fahrzeug-Software in der Nutzfahrzeug- und Transportbranche zu setzen." Hier finden Sie ein Video zur neuen Partnerschaft zwischen der TRATON GROUP und Applied Intuition

Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Über die TRATON GROUP Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. Über Applied Intuition Applied Intuition ist spezialisiert auf Fahrzeug-Software, die die Einführung sicherer und intelligenter Maschinen weltweit beschleunigt. 2017 gegründet, liefert Applied Intuition die KI-gestützte ADAS/AD-Toolchain, Fahrzeug-OS sowie Autonomie-Stack und hilft Kunden dabei, die Markteinführungszeit zu verkürzen, hochwertige Systeme aufzubauen und Kundenerlebnisse der nächsten Generation zu schaffen. Achtzehn der 20 weltweit führenden Automobilhersteller vertrauen auf die Lösungen von Applied Intuition, um die Produktion moderner Fahrzeuge voranzutreiben. Mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, sowie Vertretungen in San Diego, Fort Walton Beach, Ann Arbor, Detroit, Washington, D.C., Stuttgart, München, Stockholm, Seoul und Tokio dient Applied Intuition der Automobil-, Lkw-, Bau-, Bergbau-, Landwirtschafts- und Verteidigungsindustrie. Erfahren Sie mehr unter applied.co . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zur Geschäftsentwicklung der TRATON GROUP. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen entsprechen unserer aktuellen Einschätzung über zukünftige Ereignisse und enthalten Annahmen, die sich auf die Geschäftstätigkeiten der TRATON GROUP sowie die Entwicklung der Volkswirtschaften in den Ländern, in denen die TRATON GROUP tätig ist, beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterliegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder Ausblicken abweichen. Dies gilt insbesondere, sofern eines dieser oder andere Risiken oder Unsicherheitsfaktoren eintreten, oder sich die zugrunde liegenden Annahmen als nicht zutreffend erweisen. Jede Änderung an wichtigen Parametern der diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen, insbesondere in Bezug auf die Schlüsselmärkte, in denen die TRATON GROUP tätig ist, und alle signifikanten Veränderungen der Wechselkurse, Marktregulierung, Energie- und anderer Rohstoffpreise sowie der für die TRATON GROUP relevanten Lieferung von Ersatzteilen werden sich entsprechend auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Zudem kann es auch zu Abweichungen von der erwarteten Geschäftsentwicklung kommen, sobald sich die Einflussfaktoren auf eine nachhaltige Wertsteigerung und die dargestellten Risiken und Chancen auf andere Weise als derzeit erwartet entwickeln oder wenn zusätzliche Risiken und Chancen oder andere Faktoren auftreten, die die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Die TRATON SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Volkswagen AG, TRATON SE oder eines Unternehmens der TRATON GROUP in irgendeiner Gerichtsbarkeit dar.



