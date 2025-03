DJ Volkswagen plant ab 2026 neue Modelle für China

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Volkswagen und sein China-Partner FAW Group wollen 11 neue, auf den chinesischen Markt zugeschnittene Fahrzeugmodelle auf den Markt bringen. Der Wolfsburger DAX-Konzern will damit seinen Marktanteil auf dem weltweit größten Automarkt verteidigen. Im Rahmen einer neuen strategischen Kooperation kündigten die Unternehmen am Montag auch die Einführung von sechs reinen Elektroautos an. Darunter sei auch das erste Elektromodell unter dem Namen Jetta, das im nächsten Jahr auf den Markt komme.

VW hatte zuvor bekannt gegeben, die Produktpalette um speziell für China entwickelte Modelle zu erweitern und gleichzeitig weitere Partnerschaften einzugehen, um die Anforderungen der regionalen Kunden zu erfüllen.

