Wolfsburg (ots) -- Konzert auf der Lagunenbühne am 12. Juli um 20 Uhr- Autostadt Sommerfestival mit Konzerten nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler vom 4. Juli bis 17. August 2025- Programmvorstellung am 24. April 2025 um 11 Uhr - Livestream unter www.autostadt.de/sommerDas Sommerfestival der Autostadt in Wolfsburg verspricht auch in diesem Jahr ein aufregendes Programm mit Live-Konzerten nationaler und internationaler Top-Acts. Auf ein Konzerthighlight dürfen sich Musikfans schon jetzt freuen: Will Smith wird als einer der Hauptacts in der einzigartigen Kulisse der Autostadt auftreten.Fans können sich den Vorverkaufsstart bereits vormerken: Jahreskartenbesitzerinnen und -besitzer haben ab dem 25. April 2025 die exklusive Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Der reguläre Vorverkauf startet am 28. April über Eventim. Die Tickets für Will Smith sowie für alle anderen Künstlerinnen und Künstler auf der Lagunenbühne der Autostadt sind für Erwachsene zum Preis von 37,70 Euro und für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre für 20,10 Euro erhältlich. Für Konzerte auf der Porschebühne gilt ein einheitlicher Preis von 21,20 Euro. Alle Ticketpreise verstehen sich inkl. Nebenkosten und VVK-Gebühr.Über Will SmithWill Smith ist ein vielseitiger Entertainer mit einer bemerkenswerten Karriere in den Bereichen Schauspiel, Musik und Unternehmertum. Als Gewinner renommierter Preise, darunter ein Academy Award, vier Grammy Awards, ein SAG Award, ein BAFTA Award und ein NAACP Award, hat er in vielen Bereichen einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Smith wurde zunächst mit DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince berühmt und erhielt Grammy Awards für kultige Tracks wie "Parents Just Don't Understand" und "Summertime". Mit seiner Solokarriere landete er Hits wie "Men in Black" und "Gettin' Jiggy Wit It" in den Charts und festigte seinen Platz in der Musikindustrie mit Platin-Alben wie "Big Willie Style" und "Willennium". Neben seinen musikalischen Erfolgen hat sich Smith auch als Medienunternehmer und Bestsellerautor hervorgetan. Kürzlich feierte Smith ein musikalisches Comeback mit seiner Single "You Can Make It", die auf Platz drei der Billboard Top Gospel Songs Charts einstieg und bei den BET Awards an der Seite von Kirk Franklin, Chandler Moore und dem Sunday Service Choir einen kraftvollen Live-Auftritt hatte. Außerdem stellte er seine neue Single "Work of Art" bei der Boxveranstaltung "La Velada del Año IV" in Madrid vor, zusammen mit seinen Kollegen Russ und Jaden Smith. Mit diesen jüngsten Veröffentlichungen baut Will Smith sein bereits beeindruckendes Vermächtnis im Unterhaltungsbereich weiter aus.Medienkontakte für Will Smith Musikanfragen:Cara Hutchisoncara.hutchison@ledecompany.comKristin Sominkristin.somin@ledecompany.comMedienkontakt für Autostadt-Anfragen:Eric Felber, Leiter Unternehmenskommunikation und Marketingeric.felber@autostadt.de05361 40 14 00Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/5992362