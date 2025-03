Der IT-Dienstleister verzeichnet trotz herausfordernder Quartalszahlen einen Kursanstieg von 1,2 Prozent im XETRA-Handel, während Experten weiterhin Potenzial sehen

Die Bechtle-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Wert um 1,2 Prozent auf 39,96 Euro, nachdem er bereits bei Börseneröffnung mit 39,58 Euro in den Handelstag gestartet war. Im Tagesverlauf erreichte das Papier des IT-Dienstleisters sogar einen Höchstwert von 40,78 Euro, was das wachsende Vertrauen der Anleger widerspiegelt. Das Handelsvolumen belief sich auf 148.258 gehandelte Aktien, was auf ein reges Interesse der Marktteilnehmer hindeutet.

Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zur jüngsten Kursentwicklung, da die Aktie aktuell 23,77 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 52,42 Euro notiert, das am 15. März 2024 erreicht wurde. Von seinem Jahrestief von 28,74 Euro, markiert am 10. Januar 2025, hat sich der Kurs jedoch deutlich erholt und liegt aktuell rund 28 Prozent darüber.

Geschäftszahlen und Analysteneinschätzungen

Die jüngsten Quartalszahlen von Bechtle, veröffentlicht am 8. November 2024, zeigen eine herausfordernde Geschäftsentwicklung. Im abgelaufenen Quartal bis Ende September erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,45 Euro, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 0,60 Euro darstellt. Auch beim Umsatz musste der IT-Dienstleister Einbußen hinnehmen - dieser fiel um 20,26 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro. Trotz dieser Zahlen bleiben Experten für die Zukunft optimistisch und prognostizieren für 2025 einen Gewinn von durchschnittlich 2,05 Euro je Aktie. Auch die Dividendenerwartung liegt mit 0,743 Euro über der im Vorjahr ausgezahlten Dividende von 0,70 Euro. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem fairen Wert von 44,60 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial zum aktuellen Kurs impliziert. Die Bechtle-Aktie profitierte zudem von einem generell positiven Marktumfeld, da sowohl der TecDAX als auch der MDAX am Handelstag Zugewinne verzeichneten.

