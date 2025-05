EQS-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Bechtle bestätigt positiven Ausblick



09.05.2025 / 07:28 CET/CEST

Bechtle bestätigt positiven Ausblick Geschäftsvolumen steigt im ersten Quartal um 0,8 %

EBT beträgt 55,3 Mio. €

Leichte Belebung des Geschäfts zum Quartalsende Neckarsulm, 9. Mai 2025 - Die Bechtle AG verzeichnete vor dem Hintergrund weiterhin herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen im ersten Quartal einen leichten Anstieg des Geschäftsvolumens um 0,8 % auf 1.967,1 Mio. €. Der Umsatz ging um 2,8 % auf 1.461,0 Mio. € zurück. Das Vorsteuerergebnis (EBT) lag mit 55,3 Mio. € deutlich unter dem Vorjahr (82,0 Mio. €). Das größte deutsche IT-Systemhaus beschäftigte zum 31. März 2025 in 14 europäischen Ländern insgesamt 15.729 Mitarbeitende. Das entspricht einem Anstieg von 484 Personen oder 3,2 % gegenüber dem Vorjahr. Im Quartalsverlauf zeigte der März eine leicht positive Umsatzentwicklung. Nach Quartalsende hat sich dieser Trend fortgesetzt, wenn auch noch auf einem recht niedrigen Niveau. International spürte Bechtle auch eine anziehende Nachfrage im klassischen PC-Geschäft. "Uns war bewusst, dass uns das erste Halbjahr 2025 vor große Herausforderungen stellen würde. Die Entwicklung im März und April stimmt uns jedoch zuversichtlich, im zweiten Halbjahr aufholen zu können", so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender, Bechtle AG. Hohe Vergleichswerte aus dem Vorjahr Das Vorsteuerergebnis lag sehr deutlich unter dem Vorjahresniveau. Zum einen sind die Kosten weiter gestiegen. Allerdings zeigte sich gegenüber dem vierten Quartal 2024 bereits eine deutliche Verlangsamung dieser Entwicklung. Der Personalaufwand erhöhte sich um 6,0 %. Ein wesentlicher Grund sind hier die Lohnnebenkosten, die auch aufgrund der Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in Deutschland stark angestiegen sind. Darüber hinaus liegen die Abschreibungen unter anderem akquisitionsbedingt um 6 Mio. € höher. Zum anderen war das Vorjahresquartal von höheren Rückvergütungen der Hersteller positiv beeinflusst. Insofern war der Ergebnisrückgang im ersten Quartal 2025 erwartbar. Operativer Cashflow im langjährigen Mittel Der operative Cashflow war im ersten Quartal 2025 erwartungsgemäß negativ und lag bei -21,5 Mio. € (Vorjahr: +45,3 Mio. €). Aufgrund der Saisonalität im Geschäft der Bechtle AG ist der Cashflow häufig im ersten Quartal noch leicht negativ, was aber im Jahresverlauf aufgeholt werden kann. Insbesondere der Abbau der zum Jahresende hohen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat sich belastend ausgewirkt. Die liquiden Mittel inklusive Geld- und Wertpapieranlagen liegen bei 616,2 Mio. € und geben nach wie vor ausreichend Spielraum für weitere Akquisitionen sowie Investitionen in die Zukunft. Mitarbeitendenzuwachs sehr moderat Die Mitarbeitendenzahl ist gegenüber dem Vorjahresquartal in erster Linie akquisitionsbedingt gestiegen. Rein organisch lag der Zuwachs bei 114 neuen Kolleginnen und Kollegen beziehungsweise 0,7 %. Zur Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze und vor dem Hintergrund einer derzeit gesamtwirtschaftlich noch immer angespannten Lage bleibt Bechtle zunächst bei einer defensiven Einstellungsstrategie. Unverändert jedoch gilt der Zukunftssicherung über Ausbildung weiterhin große Aufmerksamkeit. So liegt die Zahl der Auszubildenden und dual Studierenden bei 815 jungen Menschen und damit 7,1 % über dem Vorjahr. Prognose bestätigt Die Investitionszurückhaltung in Europa hat aufgrund der Unsicherheiten durch die US-amerikanische Zollpolitik und deren mögliche Auswirkungen auf die weltweiten Handelsströme zunächst zugenommen. Positive Impulse versprechen wir uns allerdings im weiteren Jahresverlauf vor allem im Inland. Durch die erfolgreiche Regierungsbildung haben insbesondere unsere öffentlichen Kunden wieder höhere Planungssicherheit, was zu einer größeren Investitionsbereitschaft führen dürfte. Das Volumen aus bereits bestehenden Rahmenverträgen ist bei Bechtle historisch hoch. Insofern sollte insbesondere das zweite Halbjahr wieder stärkere Wachstumsimpulse zeigen, was sich auch positiv auf das Ergebnis auswirken sollte. Wir bestätigen daher unsere Prognose vom März 2025. Wir erwarten beim Geschäftsvolumen ein leichtes Wachstum. Das Umsatzwachstum könnte aufgrund der nach wie vor positiven Entwicklung des Softwaregeschäfts unterhalb des Geschäftsvolumens liegen. Das Ergebnis sehen wir in einer Bandbreite von - 5 % bis + 5 %. "Das Geschäftsjahr 2025 bietet noch zahlreiche Chancen für eine positive Entwicklung. Ausgehend von einer generellen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und einem anziehenden Geschäft im öffentlichen Sektor hat Bechtle sehr gute Voraussetzungen, um wieder stärker profitabel zu wachsen", sagt Dr. Thomas Olemotz. Bechtle Kennzahlen 1. Quartal 2025 Q1.2025 Q1.2024 +/- Geschäftsvolumen Tsd. € 1.967.133 1.950.994 +0,8 % Umsatz Tsd. € 1.461.036 1.503.415 -2,8 % Deutschland Tsd. € 820.840 871.242 -5,8 % International Tsd. € 640.196 632.173 +1,3 % IT-Systemhaus & Managed

Services Tsd. € 867.231 932.338 -7,0 % IT-E-Commerce Tsd. € 593.805 571.077 +4,0 % EBIT Tsd. € 57.157 84.148 -32,1 % IT-Systemhaus & Managed

Services Tsd. € 37.479 54.309 -31,0 % IT-E-Commerce Tsd. € 19.678 29.839 -34,1 % EBIT-Marge % 3,9 5,6 EBT Tsd. € 55.300 81.957 -32,5 % EBT-Marge % 3,8 5,5 Ergebnis nach Steuern der Aktionäre der Bechtle AG Tsd. € 38.870 58.503 -33,6 % Unverwässertes Ergebnis

je Aktie € 0,31 0,46 -33,6 % Operativer Cashflow Tsd. € -21.497 45.330 Mitarbeitende (zum 31.03.) 15.729 15.245 +3,2 %

31.03.2025 31.12.2024 +/- Liquidität1 Tsd. € 616.187 716.202 -14,0 % Eigenkapitalquote % 47,4 45,4

Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2025 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit. Über Bechtle: Bechtle ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa. Wir gestalten zukunftsfähige IT-Architekturen - von klassischer IT-Infrastruktur über Digitalisierung, Multi Cloud, Modern Workplace und Security bis Künstliche Intelligenz und Managed Services. Wir bieten unseren Kunden zusätzlich intelligente Finanzierungen und die Realisierung nachhaltiger Konzepte wie Circular IT. Mit unseren Tochterunternehmen zählen wir zu den führenden Spezialisten für Business Applications, allen voran PLM und ERP. Unsere Multichannel-Strategie verbindet persönliche Betreuung an über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern mit digitalen Services und globaler Zusammenarbeit. Wir sind mit mehr als 15.800 Mitarbeitenden immer in der Nähe unserer Kunden - ob Mittelstand, Konzern oder PublicSector. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2024 lag der Umsatz bei 6,31 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com .





