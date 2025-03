Shanghai, 17. März 2025 (ots/PRNewswire) -Der DINERBOT T10 von KEENON Robotics wurde mit dem iF DESIGN AWARD 2025 ausgezeichnet und damit für seine herausragenden Leistungen in der intelligenten Servicerobotik mit innovativem Design und verbesserter Funktionalität gewürdigt. Der von der iF International Forum Design GmbH ausgerichtete iF DESIGN AWARD ist seit über 70 Jahren ein Symbol für herausragendes Design und zählt zu den weltweit renommiertesten Designwettbewerben.Der T10 wurde aus fast 11.000 Bewerbungen aus 66 Ländern ausgewählt und zeichnete sich durch seine branchenführende, bioinspirierte dynamische Interaktion und seinen KI-gestützten Lieferservice aus. Er integriert nahtlos Sprache, Berührung und Bild, um ein dynamisches und intuitives Serviceerlebnis zu schaffen. Eine Berührung des Kopfzubehörs aktiviert reaktionsschnelle Kopfbewegungen und Sprache, während AI Tray Detection die nahtlose Aufnahme von Gegenständen gewährleistet, indem es die Entnahme erkennt und automatisch weiterfährt.Der T10 wurde für die Navigation auf engem Raum (59 cm) und die präzise Vermeidung von Hindernissen entwickelt. Er verfügt über ein fortschrittliches Sensorfusionssystem mit vier Stereosicht-Sensoren und LiDAR für einen sicheren, autonomen Betrieb. Optimiert für die automatische Ausgabe von Speisen und Getränken auf engem Raum, verfügt er über einen hochauflösenden 23,8-Zoll-Bildschirm, der sowohl Anweisung als auch Werbung für die Selbstabholung verbessert und sich damit ideal für Restaurants, Hotels, den Einzelhandel und mehr eignet. Eine Auswahl an Kopfzubehör bietet individuelle Anpassungsmöglichkeiten an die unterschiedlichen Anforderungen von Marken. Seit seiner Markteinführung wurde der T10 in über 60 Ländern und Regionen eingesetzt, darunter Deutschland, Frankreich, die Vereinigten Staaten, die Türkei, Südkorea, Thailand und Vietnam, und unterstützt Unternehmen bei der Rationalisierung von Abläufen und der Steigerung der Serviceeffizienz.Diese Auszeichnung bestätigt das Engagement von KEENON Robotics für die Entwicklung von intelligenten, menschenzentrierten Robotern, die sich nahtlos in moderne Dienstleistungsumgebungen integrieren. Durch die Kombination von außergewöhnlichem Design und fortschrittlicher Technologie entwickelt KEENON Lösungen, die Effizienz, Interaktion und operative Exzellenz in allen Branchen fördern.Weitere Informationen zum DINERBOT T10 finden Sie auf der Website des iF DESIGN AWARD unter https://ifdesign.com/de/winner-ranking/project/keenon-dinerbot-t10/676227 (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fifdesign.com%2Fde%2Fwinner-ranking%2Fproject%2Fkeenon-dinerbot-t10%2F676227&data=05%7C02%7Cprninternationaldesk%40N0151C.onmicrosoft.com%7C2d2deb8139b242336a8808dd6544d3fb%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638778068481902708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RidzyxbHBLVrhrT0WZQUVnHG%2FqbFrk7yRSaF0D6nOMU%3D&reserved=0) oder auf der Website von KEENON unter https://www.keenon.com/de/product/T10/index.html (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.keenon.com%2Fde%2Fproduct%2FT10%2Findex.html&data=05%7C02%7Cprninternationaldesk%40N0151C.onmicrosoft.com%7C2d2deb8139b242336a8808dd6544d3fb%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638778068481922072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YFbaPCtd0kXNtfFqYEM1JL%2B1yydjMX6vdytH4rS3TQg%3D&reserved=0).Informationen zu KEENON RoboticsKEENON Robotics ist ein weltweit führender Anbieter von kommerziellen Servicerobotern und -lösungen und steht seit 2010 an der Spitze des Marktes für fortschrittliche Serviceroboter. Durch den Einsatz von Spitzentechnologien in den Bereichen Robotik und Cloud Computing genießt das Unternehmen das Vertrauen von Unternehmen weltweit. KEENON Robotics hat es sich zur Aufgabe gemacht, Werte zu schaffen, Innovationen zu fördern und zum Wachstum der Branche in verschiedenen Bereichen beizutragen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2641852/KEENON_Robotics__DINERBOT_T10_Wins_iF_DESIGN_AWARD_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dinerbot-t10-von-keenon-robotics-gewinnt-den-if-design-award-2025-302402997.htmlPressekontakt:Lyman Chow,lyman.chow@keenon.comOriginal-Content von: KEENON Robotics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163940/5992376