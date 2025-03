© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Die Kryptomärkte stehen erneut unter Druck, und die jüngsten Aussagen eines hochrangigen Managers von Yuga Labs zu Ethereum lassen aufhorchen. Laut dem Experten könnte Ethereum (ETH) in einem anhaltenden Bärenmarkt weit tiefer fallen als von vielen Analysten erwartet. Nach einer ohnehin turbulenten Phase stehen Anleger vor neuen Herausforderungen. Insbesondere der von Donald Trump angeheizte Handelskonflikt sorgt für Unsicherheiten. Die Volatilität an den Kryptomärkten ist hoch, und viele Ethereum-Großinvestoren, sogenannte "Wale", mussten ihre Bestände absichern, um Liquidationen zu vermeiden. In der Folge wurden Millionenbeträge verschoben, um Positionen zu schützen. Gleichzeitig rückt …