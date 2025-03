Mit frischen Vorab-Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 erreichte Surteco in etwa die Markterwartungen. Möglich war dies einerseits, weil der Oberflächenspezialist weiter zukaufte, anderseits half ein scharfes Kostenmanagement, was insbesondere die Ertragsseite positiv beeinflusste. Geholfen hatte dem Titel allerdings auch, dass zwischenzeitlich ein Pflicht-Übernahmeangebot an den Markt gekommen war.

Quelle

...

Den vollständigen Artikel lesen ...