Ethereum News: Das schlechteste erste Quartal seit ETH-Beginn - lohnt sich der Kauf überhaupt?

Seit vielen Jahren steht Ethereum unangefochten hinter dem großen Bitcoin auf dem zweiten Platz im Krypto-Ranking. Auch derzeit liegt der ETH-Token mit einer Marktkapitalisierung von über 230 Milliarden US-Dollar weit vor der Konkurrenz, denn Tether (USDT) liegt mit über 143 Milliarden US-Dollar auf dem dritten Platz weit hinter Ethereum. Doch die Konkurrenz schläft nicht und konnte gerade im vergangenen Jahr 2024 stark aufholen.

Dieser Trend scheint sich fortzusetzen, denn zum ersten Mal seit der Einführung des ETH-Tokens am Markt waren die ersten drei Monate eines Jahres durchweg im roten Bereich. Wir stellen uns jetzt die Frage: Lohnt sich eine Investition in die zweitgrößte Kryptowährung der Welt überhaupt noch?

Schlechtester Jahresstart aller Zeiten: ETH-Token durchweg im Minus

Für viele ETH-Anleger ist es ein wahres Trauerspiel: Seit der Einführung der Ethereum-Spot-ETFs in den USA im vergangenen Sommer kommt die Kryptowährung einfach nicht mehr auf einen metaphorischen grünen Ast. Stattdessen warum die monatlichen Renditen seit Juni 2024 nur zwei Mal positiv: Im September lag der Kurs mit 3,20 Prozent im Plus, im November überraschend mit starken 47,4 Prozent. Doch 7 der letzten 9 Monate wurden im roten Bereich beendet, wie die Zahlen von CryptoRank verraten.

Noch schlechter ist der Blick auf das erste Quartal 2025: Zum ersten Mal seit der Einführung des ETH-Tokens waren Januar, Februar und März im Minus. Die Gründe hierfür sind komplex, wobei vor allem der internationale Handelskrieg und die damit zusammenhängenden Strafzölle von US-Präsident Trump die Stimmung am Markt stark negativ beeinflusst haben. Gleichzeitig sorgten jedoch auch interne Probleme der Ethereum Foundation dafür, dass das Vertrauen der Anleger schwindet.

Die Ethereum (ETH) Gewinne seit der Einführung der Kryptowährung (Quelle: Cryptorank.io)

Entsprechend fiel auch die Marktkapitalisierung des ETH-Tokens sowie der Preis: Während ersteres noch vor einem Monat bei 335 Milliarden US-Dollar lag, sind innerhalb von vier Wochen über 100 Milliarden US-Dollar aus dem Projekt geflossen. Auch der Preis fiel entsprechend von 2.800 US-Dollar Mitte Februar auf 1.900 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels. Damit folgt der ETH-Token lediglich einem langfristigen Trend, der die zweitgrößte Kryptowährung am Markt bereits seit über einem Jahr beeinflusst.

Es ist also schwierig, zum Kauf von ETH-Token zu raten - schließlich zeigt sich die Kryptowährung aktuell einfach zu schwach. Auch Gründe für einen baldigen Anstieg gibt es kaum, obwohl weitere Verbesserungen und neue Features geplant sind. Tatsächlich könnte es sinnvoller sein, stattdessen in einen der zahlreichen Meme-Coins zu investieren oder direkt eine Plattform wie Meme Index zu nutzen, um das eigene Investment einfach zu diversifizieren.

Vier Indizes für Anleger: Was genau bietet Meme Index seinen Nutzern?

Die Idee eines Meme-Coin-Index ist, dass Anleger nicht selbst umständlich in multiple Kryptowährungen investieren müssen, sondern stattdessen eine bereits diversifizierte Anlageform nutzen. Genau das bietet Meme Index: Vier verschiedene Index-Varianten mit Fokus auf Meme-Token, wobei sich die verschiedenen Indizes in Bezug auf die erwartete Volatilität voneinander unterscheiden.

De" 'Meme Titan Index' orientiert sich zum Beispiel an den größten und bereits etablierten Währungen, während der "Meme Moonshot Index" auf die zweite Reihe an Token setzt, die bald zu den etablierten Meme-Coins zählen könnten. Der besonders volatile "Meme Frenzy Index" hingegen setzt auf neue und kleine Projekte, die mit einer höchstmöglichen Volatilität aufwarten.

Außerdem wird mit dem MEMEX-Token ein Coin geboten, der als Governance-Token der Plattform fungiert. Investoren können so unter anderem darüber abstimmen, welche Coins in einen der Indizes aufgenommen werden und welche ausgeschlossen werden sollen. Sie können sogar neue Kryptowährungen selbst vorschlagen und zur Abstimmung bringen.

Obendrein gibt es ein Staking-Angebot, das bereits im laufenden Vorverkauf aktiv ist: Wer noch heute in den Meme Index Coin investiert, erhält eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 562 Prozent und kann so ein erstes Einkommen erzielen, bevor die Plattform tatsächlich live ist.

