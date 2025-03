Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche erneut stark schwankend präsentiert, dieses Mal aber letztlich leichter geschlossen. Nachdem in der Vorwoche noch die Aussicht auf milliardenschwere Finanzpakete in Deutschland die Stimmung der Anleger beflügelt hatte, drückte in der abgelaufenen Handelswoche über weite Strecken ...

