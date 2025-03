Der Sportartikelhersteller verzeichnet beachtliche Kursgewinne im XETRA-Handel, während Finanzexperten zurückhaltend bleiben - Umsatzwachstum von 15,5 Prozent im Fokus

Die PUMA SE-Aktie verzeichnete zu Wochenbeginn bemerkenswerte Kursgewinne im XETRA-Handel. Am Montag konnte das Papier des Sportartikelherstellers um mehr als drei Prozent zulegen und notierte bei 22,93 Euro. Zwischenzeitlich erreichte die Aktie im Tageshoch sogar 23,55 Euro, nachdem sie bei 22,61 Euro in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf über 527.000 Aktien, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet. Diese positive Entwicklung steht jedoch im deutlichen Kontrast zum langfristigen Kursverlauf. Vom 52-Wochen-Hoch bei 53,20 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde, ist die Aktie noch weit entfernt. Um dieses Niveau wieder zu erreichen, müsste der Kurs um rund 130 Prozent steigen. Das 52-Wochen-Tief lag bei 21,25 Euro und wurde erst kürzlich im März 2025 markiert, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht.

Analysten skeptisch trotz Umsatzwachstum

Die jüngsten Quartalszahlen von PUMA SE zeigten durchaus positive Signale. Im letzten Geschäftsquartal konnte das Unternehmen den Umsatz um beachtliche 15,5 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro steigern. Auch der Gewinn je Aktie verbesserte sich deutlich von 0,01 Euro auf 0,16 Euro. Dennoch bleibt die Einschätzung der Experten verhalten. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,49 Euro. Zudem erwarten sie eine Dividendenkürzung auf 0,751 Euro je Aktie, nachdem im Vorjahr noch 0,820 Euro ausgeschüttet wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 35,95 Euro, was zwar deutlich über dem aktuellen Niveau, aber immer noch weit unter dem Vorjahreshoch liegt. Besonders skeptisch zeigt sich die UBS, die PUMA kürzlich auf "Sell" herabgestuft hat mit der Begründung, dass "die schwerste Zeit noch nicht vorbei" sei. Die nächsten Quartalszahlen werden für Anfang Mai 2025 erwartet und dürften weiteren Aufschluss über die Entwicklung des Sportartikelherstellers geben.

