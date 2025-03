NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben sich nach ihrem Vortags-Rücksetzer am Mittwoch wieder berappelt. Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lehnten sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster.

In der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,55 Prozent auf 41.804,94 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,61 Prozent auf 5.648,82 Punkte bergauf. Der am Dienstag besonders schwache Tech-Index Nasdaq 100 gewann 0,68 Prozent auf 19.616,73 Punkte./gl/mis

