NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei eine große Herausforderung, aber das sei kein Geheimnis, schrieb Analyst Randal Konik in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er rechnet mit einem deutlichen Umsatzrückgang und massiven Ergebnisrutsch. Auch die Signale für das vierte Quartal dürften schwach sein - ebenfalls keine Überraschung./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 16:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 00:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US6541061031