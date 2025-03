© Foto: Wolfram Steinberg - picture alliance/dpa

Mit einer der höchsten Dividendenrenditen in Deutschland hat Grand City Properties die Märkte verblüfft. Nach zwei Jahren ohne Dividende plant Grand City Properties, eine Tochtergesellschaft von Aroundtown, für das Geschäftsjahr 2025 eine attraktive Ausschüttung von 78 bis 83 Cent pro Aktie. Das entspricht, gemessen am aktuellen Kurs der Aktie, einer Dividendenrendite von 8,2 bis 8,8 Prozent. Dies würde eine der höchsten Dividendenrenditen in Deutschland, nicht nur im Immobiliensektor des Landes, darstellen. Zum Vergleich: Marktführer Vonovia bietet 3,5 Prozent an und nach den jüngsten Dividendenkürzungen der Autokonzerne kommt im DAX auch kein Unternehmen auf ein so hohes Niveau. Trotz der …