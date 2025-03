Zwei Vorstandsmitglieder der Lufthansa-Gruppe haben zugeschlagen, und das gleich dreimal. So kaufte Dieter Vranckx, seit achteinhalb Monaten Chief Commercial Officer, in der vergangenen Woche in zwei größeren Tranchen Aktien 'seines' Unternehmens. Vorgelegt hatte Lufthansa-CEO Carsten Spohr, der in mehreren Tranchen ebenfalls einen 'Directors Deal' tätigte. Wie aus drei Pflichtmitteilungen hervorgeht, haben zwei Vorstandsmitglieder in größerem Stil Lufthansa-Aktien gekauft. Dieter Vranckx - ...

