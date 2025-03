München (ots) -Bergfest bei "Big Brother"! Woche vier im Container und der große Bruder hält zur Halbzeit neue Überraschungen für die Bewohnerinnen und Bewohner bereit.Cosimos Strip-Kurs und Deep TalkPromi-Gast Cosimo wird zum Lehrer! Der Reality-Star und "Checker vom Neckar" gibt den Bewohnerinnen eine Unterrichtsstunde im Strippen und zeigt ihnen verschieden Moves: "Strippen ist für manche wie Kochen und Liebe machen." Ein Riesenspaß für alle und nach der Lehrstunde gibt's direkt eine Show der Frauen. Besonders Ulf ist von Corinnas Performance angetan und Cosimo ist begeistert: "Hätte ich einen Stripclub, ich hätte sie sofort eingestellt."Marcel (40, Köthen) schlägt ernste Töne an und erzählt Cosimo und Tino (32, Rügen) von der schweren Krebserkrankung seiner Frau. Sie ist dadurch arbeitsunfähig geworden und der Familienvater muss nun als Alleinverdiener für alles sorgen. Mit drei Jobs finanziert er Miete, Lebensmittel, Kind, Versicherungen, Auto. "Das Schlimmste ist, wenn mein Kind sagt 'Papa, ich möchte das und das haben'. Und da ist sie jetzt nicht am Durchdrehen. Aber dafür muss ich dann ein halbes Jahr arbeiten", gesteht der 40-jährige Pfleger aus Köthen.Exit am Montag: Für wen endet "Big Brother" heute Abend?Der nächste Exit steht an. Iris (28, Berlin), Mariama (23, Borgholzhausen), Nadiem (30, Bochum), Julia (30, Leipzig) und Stefan (23, Innsbruck, AT) sind nominiert und müssen um ihren Verbleib im Container zittern. Am heutigen Montagabend fällt die Entscheidung: Wen wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer weitersehen und für wen endet die Reise bei "Big Brother"? Der Exit und der Auszug von Promi-Gast Cosimo Citiolo am Montagabend im 24-Stunden-Livestream auf Joyn und in "Big Brother - Die Show" ab 19:15 Uhr live auf sixx.Promi am Dienstag: Gina-Lisa Lohfink zieht als Promi-Gast in die Wohngemeinschaft einBig Brothers Reality-Bootcamp geht weiter: 2015 selbst an "Promi Big Brother" teilgenommen, zieht Reality-Queen Gina-Lisa Lohfink diese Woche als Promi-Gast in den Container ein, um den Bewohnerinnen und Bewohnern mit ihrer Erfahrung zur Seite zu stehen. Ihr Einzug am Dienstag, 18. März, live ab 19:15 Uhr im 24-stündigen Livestream auf Joyn und in "Big Brother - Die Show" auf sixx.Nachrückerin am Mittwoch: Saskia (41, Nienburg) mischt mitNeue Mitbewohnerin: Saskia (41, Nienburg) zieht am Mittwoch, 12. März, live auf Joyn und sixx als Bewohnerin in den Container ein. Die 41-Jährige ist ein echter Tausendsassa: Neben ihrem Job als Telefonistin arbeitet sie als Nageldesignerin, ist alleinerziehende Mutter und tritt in diversen TV-Formaten auf. Mit ihrer lebensfrohen und energiegeladenen Art will Saskia neuen Schwung in den Container bringen.Live und rund um die Uhr: Alles auf Joyn und auf sixxDie Zuschauerinnen und Zuschauer können das Geschehen im Container rund um die Uhr im "Big Brother - 24 Stunden Livestream" auf Joyn verfolgen. Zusätzlich begrüßen unter der Woche Elena Gruschka und Jochen Bendel in "Big Brother - Die Show" (19:15 Uhr live auf sixx) alle Promis, Exits und die neuen Bewohner auf ihrem Sofa im Studio. Die "Big Brother"-Tageszusammenfassungen können montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos auf Joyn gestreamt werden.Informationen zu allen Bewohnerinnen und Bewohnern, Fotomaterial und alles zur Sendung finden Sie auf der "Big Brother"-Presseseite unter https://presse.seven.one/bigbrother."Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr live auf Joyn"Big Brother"-Tageszusammenfassungen - montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn"Big Brother - Die Show" - montags bis freitags, um 19:15 Uhr live auf Joyn und auf sixxHashtag zur Sendung: BigBrotherDEPressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneJoynEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5992510