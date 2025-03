Wien (www.fondscheck.de) - Börsengehandelte Fonds (ETFs) mit Fokus auf europäische Aktien haben im Februar unter dem Strich so hohe Nettomittelzuflüsse erzielt wie noch nie in einem Monat, so die Experten von "FONDS professionell". Dies würden Daten der auf den europäischen Markt spezialisierten Analyseplattform ETF Book zeigen. Demnach hätten Anleger im Februar zehn Milliarden US-Dollar in UCITS-ETFs gesteckt, die in europäische Aktien investieren würden. Börsengehandelte Fonds mit Fokus auf US-Aktien hätten dagegen Abzüge in Höhe von rund 290 Millionen Dollar erlitten. ...

