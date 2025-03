Startschuss in Rumänien. In der Fabrik von Ford Otosan in Craiova laufen ab sofort der neue Puma Gen-E, der E-Transit Courier und der E-Tourneo Courier vom Band. Es sind die ersten Elektrofahrzeuge, die in Rumänien hergestellt und in andere europäische Länder sowie die Türkei exportiert werden. electrive war dabei. In Craiova hängen mal ein Puma, mal ein Transit Courier oder ein Tourneo Courier vom Förderband. Anhand der Frontschürze kann schon erahnen, ...

