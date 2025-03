Vaduz (ots) -Letztes Wochenende fand in den Turnhallen des Schulzentrums Mühleholz I der Einführungskurs für J+S Leiterinnen und -Leiter in die Sportart Allround (Zielgruppe Kinder) statt. In einer Zeit, in der die digitalen Medien und häufiges Sitzen schon im Kindesalter zu Schwierigkeiten in der körperlichen Entwicklung führen können, setzt die Ausbildung auf verschiedene Schwerpunkten, wie Muskeln kräftigen, das Gleichgewicht schulen und Reaktionsschnelligkeits-Übungen.Genauso wichtig wie die sportlichen Aspekte der Ausbildung sind Werte wie Respekt, Fairness und ein positiver Teamgeist, wobei es nicht darum geht "Gewinnen ist Alles", sondern miteinander ein Ziel zu erreichen. Dazu gehört eine wertschätzende Kommunikation -zwischen den Kindern, mit den Leiterpersonen, Eltern und Vereinsmitgliedern - dies fördert ein gutes Miteinander. Im Zusammenspiel fördern die Übungen die natürliche Neugier und den Bewegungsdrang der Kinder. Die körperliche Fitness und das Selbstbewusstsein der Kinder (5 - 10-jährige) wird gestärkt.Die Theorieprüfung am Sonntagabend konnten alle 24 Teilnehmenden aus den 11 Sportarten erfolgreich absolvieren und die Qualifikation für kindgerechten Unterricht erlangen. Die Ausbildung war Teil des J+S Programms, welches seit 50 Jahren besteht und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die J+S Leiterinnen und Leiter verpflichten sich, alle 2 Jahre an einer Aus- oder Weiterbildung teilzunehmen.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31juergen.toemoerdy@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100929641