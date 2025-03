NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihre jüngste Erholung zunächst fortgesetzt. Für einen positiven Impuls sorgten schwache heimische Konjunkturdaten. So hatten die Einzelhandelsumsätze in den USA im Februar nicht so stark zugelegt wie erwartet. Das mindert Inflationssorgen ein Stück weit. Allerdings hielten Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, der die jüngsten Kursverluste in New York als gesund Korrektur bezeichnete, die Kaufbereitschaft nach den deutlichen Gewinnen vom Freitag in Grenzen.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,26 Prozent auf 41.595,67 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,31 Prozent auf 5.656,23 Punkte hoch. Der Nasdaq 100 gewann 0,21 Prozent auf 19.745,80 Punkte./gl/mis

