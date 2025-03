Die meistgehandelten Produkte: Positiver Wochenauftakt, so starten die Märkte in die Woche!

Der deutsche Aktienmarkt startet die Woche mit positiven Vorzeichen. Nach dem die letzte Woche die globalen Märkte die vierte Woche in Folge herbe Verluste eingefahren haben.

Wichtige Marktentwicklungen:

Finanzpaket-Einigung: Die kürzlich erzielte Einigung über das milliardenschweres Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur sorgt nach wie vor für Optimismus an den Märkten. Anleger hoffen auf volle Auftragsbücher bei zahlreichen deutschen Unternehmen.

Notenbankentscheidungen: In dieser Woche richten sich die Blicke der Investoren auf die anstehenden Entscheidungen mehrerer Zentralbanken. Besonders die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve steht im Fokus, da sie Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik geben könnte.

Meistgehandelte Aktien:

Commerzbank: Die Aktie der Commerzbank verzeichnete einen Anstieg von über zwei Prozent, nach dem positive Nachrichten zur Commerzbank Aktie bekannt wurden.

Renk: Das Unternehmen setzte seine positive Kursentwicklung fort und gehörte zu den größten Tagesgewinnern im SDAX, als profiteur der geplanten Finanzpackete.

Nvidia: Vor der anstehenden GTC-Konferenz steht Nvidia im Fokus der Anleger. Erwartungen an neue Produktvorstellungen und technologische Entwicklungen treiben das Interesse an der Aktie.

Insgesamt zeigen sich die Aktienmärkte zum Wochenbeginn optimistisch. Die politische Einigung über das Finanzpaket tragen zur freundlichen Stimmung bei. Anleger erwarten gespannt die weiteren makroökonomischen Entwicklungen, insbesondere die Entscheidungen der Notenbanken.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Alibaba Group Holding Ltd. Bull UG1TTN 4,700 141,085 USD 88,992496 USD 2.73 Open End LVMH Bull HR2J14 19,19 604,80 EUR 413,366927 EUR 3,18 Open End DAX® Bear UG36ZN 3,900 23040,50 Punkte 23406,555842 Punkte 56.56 Open End DAX® Bear UG265A 9,42 23037,50 Punkte 22117,683467 Punkte 25.23 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG3TDM 9,87 23014,91 Punkte 24018,23305 Punkte 22.61 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2025; 13:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RWE Call HD4PZ8 0,2700 32,43 EUR 34,00 EUR 5.62 17.12.2025 Rheinmetall Call UG0JV2 43,23 1364,00 EUR 1000,00 EUR 2.68 17.09.2025 Microsoft Corp. Call UG1KBV 19,81 2992,50 USD 3000,00 USD 8.53 19.12.2025 Broadcom Inc. Call HD6F4Q 3,560 195,94 USD 205,00 USD 3.07 17.06.2026 SAP SE Call HD2JCP 1,620 299,815 USD 320,00 USD 7.96 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2025; 13:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall Long UG3JA3 22,13 1372,25 EUR 1095,928053 EUR 5 Open End Rheinmetall Long UG36J5 32,31 1372,25 EUR 913,357768 EUR 3 Open End DAX® Long HC01R2 16,48 23062,50 Punkte 21464,376503 Punkte 15 Open End DAX® Short HB8X78 0,720 23060,50 Punkte 28733,673785 Punkte -4 Open End Rheinmetall Long UG3JA4 28,55 1372,25 EUR 1174,172461 EUR 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2025; 13:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!