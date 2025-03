Damme (ots) -Zahlreiche übergewichtige Menschen erfahren nicht nur körperliche Einschränkungen und gesundheitliche Beschwerden, sondern auch erhebliche psychische Belastungen - herkömmliche Diäten erweisen sich hierbei oftmals als wenig nachhaltig. Vor diesem Hintergrund hat es sich Linus Bandowsky zur Aufgabe gemacht, Betroffenen durch den gezielten Einsatz moderner Abnehmspritzen und professioneller Ernährungsberatung zu einem dauerhaften Gewichtsverlust zu verhelfen. Wodurch sich der einzigartige Ansatz des Unternehmens auszeichnet, verrät der Gründer der Infinos GmbH im folgenden Beitrag.Etliche Menschen, die unter Übergewicht leiden, sehen sich nicht nur mit körperlichen Beschwerden und gesundheitlichen Konsequenzen konfrontiert, sondern müssen auch enorme psychische Belastungen verkraften. Standard-Diäten bleiben in der Regel erfolglos, was oft zu einer regelrechten Odyssee durch bekannte Abnehmprogramme führt. Besonders Frauen, die sowohl beruflichen Herausforderungen als auch familiären Verpflichtungen gerecht werden müssen, erleben häufig Frustration, wenn es darum geht, überflüssige Pfunde zu reduzieren und einen gesünderen Lebensstil zu etablieren. Der Verzicht auf süße Versuchungen in stressigen Momenten oder der Aufwand, täglich frische Mahlzeiten vorzubereiten, erscheinen dabei oft als unüberwindbare Hürden. In diesem Zusammenhang stellt die Option einer Abnehmspritze eine sinnvolle Lösung dar, die den Weg zum ersehnten Traumgewicht erleichtern könnte. Dennoch sind viele skeptisch: "Immer noch fürchten sich viele Menschen vor den Nebenwirkungen und schenken bereits widerlegten Vorurteilen Glauben", erklärt der staatlich anerkannte Ernährungsberater und Gründer der Infinos GmbH Linus Bandowsky."Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Nebenwirkungen in der Regel mild ausfallen, mit der Zeit abklingen und das Medikament in den allermeisten Fällen sehr gut vertragen wird", fügt der Experte hinzu. Bereits seit seiner Jugend begeisterte sich Linus Bandowsky für die Themen Sport und Ernährung und entwickelte sich auf diesem Gebiet schnell weiter. Neben einer Ausbildung zum staatlich anerkannten Ernährungsberater bildet das intensive Studium von Fachliteratur das Fundament der Infinos GmbH. Gemeinsam mit seiner Mutter, der erfahrenen Ärztin Heike Bandowsky, hilft der Ernährungsexperte nun seinen Kunden erfolgreich beim Abnehmen. Mit einem umfassenden Konzept aus professioneller Ernährungsumstellung und Abnehmspritze konnten bereits zahlreiche Kunden innerhalb von zwei bis sechs Wochen einen signifikanten Gewichtsverlust erzielen und neue Essgewohnheiten etablieren. Wie das medizinische Abnehmen mit der Spritze im Detail funktioniert und was die Kunden der Infinos GmbH erwarten dürfen, erfahren Sie hier.Endlich erfolgreich abnehmen: So funktioniert die AbnehmspritzeInfinos hebt sich deutlich von herkömmlichen Institutionen ab, da sich das Unternehmen ausschließlich auf die Betreuung von übergewichtigen Menschen und den gezielten Einsatz der Abnehmspritze spezialisiert hat. Durch diese Fokussierung entsteht ein tiefgehendes Fachwissen, das im Rahmen einer präzisen Diagnostik voll zum Tragen kommt. "Mithilfe eines detaillierten Online-Fragebogens, der von medizinischem Fachpersonal anhand des Body-Mass-Index akribisch geprüft wird, ermitteln wir, ob ein Patient für unser Programm in Frage kommt", führt Linus Bandowsky von der Infinos GmbH aus.Ein BMI über 27 in Verbindung mit gewichtsbedingten Begleiterkrankungen wie Schlafapnoe, Typ-2-Diabetes oder Arthrose oder ein BMI über 30 ohne zusätzliche Erkrankungen ermöglichen die Aufnahme in das Abnehmprogramm. Unmittelbar nach der Eignungsprüfung finden Interessierte heraus, ob sie potenziell geeignet sind. Dieser Vorgang dauert nur fünf Minuten. Im Anschluss können sie sich sofort registrieren und es kann zeitnah Verschreibung veranlasst werden. Ein zentraler Vorteil dieses Ablaufs ist die enge Zusammenarbeit mit Partnerapotheken, die sicherstellen, dass das verschriebene Medikament jederzeit verfügbar ist. Dadurch entfällt für die Patienten die oft mühsame Suche nach einer Apotheke, die das Präparat vorrätig hat.Ergänzende Ernährungsberatung verhindert Jo-Jo-Effekt"Die Wirkung des Medikaments zeigt sich bereits nach zwei bis sechs Wochen, wobei wir eine kontinuierliche Anwendung über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten empfehlen", sagt der Ernährungsexperte. "Die Dosis wird dabei schrittweise angepasst, um eine nachhaltige Gewichtsreduktion zu erzielen und dem Körper Zeit zu geben, sich an den Wirkstoff zu gewöhnen. Das Medikament zügelt den Hunger und verhindert Heißhungerattacken, indem es die Magenentleerung verzögert, sodass ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl entsteht."Ergänzend stehen ein Videokurs sowie eine fundierte Ernährungsberatung zur Verfügung, damit das Erreichte langfristig in den Alltag integriert werden kann. Jederzeit kann zudem ein persönliches Beratungsgespräch gebucht werden, um zu erörtern, wie Mahlzeiten optimal zusammengestellt werden können, ohne sich einschränken oder auf Genuss verzichten zu müssen - ein entscheidender Aspekt, der in einem kalorienreichen Nahrungsumfeld oft vernachlässigt wird. "Mit unserer individuellen Beratung lernen die Patienten, wie sie ihre Mahlzeiten ausgewogen und ohne Einschränkungen zusammenstellen können", betont Bandowsky. Darüber hinaus wird auch ein aktiver Lebensstil - etwa durch Schrittzahlziele und gezielten Muskelaufbau - als unterstützender Baustein in das Gesamtkonzept integriert.Möchten Sie auch abnehmen und haben bereits etliche Diäten und Ernährungsprogramme ausprobiert? 