Wien (www.fondscheck.de) - Aberdeen Investments hat Isaac Thong zum Senior Investment Director im Asia-Pacific-Equities-Team berufen, so die Experten von "FONDS professionell". Thong werde von Singapur aus die asiatischen Einkommensstrategien von Aberdeen leiten. Er trete damit die Nachfolge von Yoojeong Oh an, die Aberdeen verlasse, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, wie es in einer Mitteilung heiße. ...

