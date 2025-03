Aral hat drei neue Schnellladestandorte in Betrieb genommen. Während in Pforzheim zwei Schnelllader in Betrieb genommen wurden, stehen an der Aral-Tankstelle in Gera drei HPC-Säulen zur Verfügung. In Bochum wurde die bestehende Infrastruktur um zwei Schnelllader erweitert. Bei den Ladesäulen setzt Aral auf den Hypercharger HYC300 vom Südtiroler Hersteller Alpitronic. Diese bieten bis zu 300 kW Ladeleistung, wenn nur ein Fahrzeug an der Säule lädt. ...

