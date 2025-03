© Foto: Eli Hartman/AP/dpa

Goldman Sachs hat sich am Montag zusammen mit anderen Banken dazu entschlossen, ihre Ölpreisprognosen zu senken. Die Wall Street sieht den Preis zunehmen bei 60 US-Dollar pro Barrel. Zunächst hielt Goldman an den bisherigen Preisprognosen fest, als OPEC+ Anfang des Monats Pläne zur Erhöhung der Ölproduktion bestätigte. Doch mit dem wachsenden Druck auf das US-Wirtschaftswachstum korrigierte die Bank ihre Aussichten in einer aktuellen Mitteilung. Die erwartete Preisspanne für Brent wurde auf 65 bis 80 US-Dollar pro Barrel gesenkt, von zuvor 70 bis 85 US-Dollar. "Wir erwarten, dass Brent in den kommenden Monaten über 70 US-Dollar pro Barrel bleibt", schreibt Daan Struyven, Leiter der …