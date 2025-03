Klarna ist auf dem Weg an die Wall Street: Der schwedische Payment-Anbieter hat seinen Börsenprospekt in den USA eingereicht und könnte damit einen Betrag oberhalb der Milliardengrenze erzielen. Der schwedische Bezahldienst Klarna hat einen Börsenprospekt in den USA eingereicht und plant den Börsengang an der Wall Street. Das Unternehmen erklärt darin unter anderem, dass der Umsatz des vergangenen Jahres bei 2,8 Milliarden US-Dollar lag - eine Steigerung ...

