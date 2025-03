Zell am Ziller (ots) -Von 4.-6. April 2025 in der Zillertal ArenaAm ersten Aprilwochenende wird die Zillertal Arena zum Mekka für alle 90er-Jahre-Fans. Namhafte Live-Bands & DJs performen die größten Hits der 90er Jahre und sorgen für ein Wochenende voller Pistenspaß und Partyhighlights. Wer im Retro-Outfit auf die Piste geht, bekommt den Tagesskipass am 4. und 5. April um \ua792 35,00.REDNEX, BELLINI, ATC, CULTURE BEAT u.v.m....besser bekannt unter "Cotton Eye Joe", "Samba De Janeiro", "Around The World" und "Mr. Vain", bringen die 90er-Jahre mit Ihren Live-Konzerten in die Arena. Die Hannes Alm in Königsleiten, die Umbrella Bar in Gerlos und die Wiesenalm in Zell am Ziller verwandeln sich dabei in Tirols größte Retro-Disco. Wer sich vorab schon in Stimmung bringen will, kann das mit der "Arena 90s Days"-Playlist auf Spotify machen.Retro-Look & SkivergnügenNeben den Live-Konzerten bringen DJ-Sets und Aprés-Ski-Partys in den Hütten 90er-Feeling ins größte Skigebiet im Zillertal. Für die richtigen "Good Vibes" auf der Piste sorgt allerdings das eigene Outfit - also rein in die knallige Neon-Jacke und raus mit der Sonnenbrille. Für den perfekten 90s Look sorgen kultige Give-Aways wie Gymbag, Lanyards und Stirnbänder. Aufgrund der Höhenlage mit 77 % der Pisten über 1.700 Metern tun die Pistenverhältnisse der Stimmung sicherlich keinen Abbruch.Weitere Informationen & Programm unter: www.zillertalarena.com/90sdaysPressekontakt:Zillertal ArenaSandra GraslTelefon: +4352827165E-Mail: marketing@zillertalarena.comOriginal-Content von: TVB Zell-Gerlos, Zillertal Arena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178997/5992699