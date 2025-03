Die Depotbanken verwahrten am 31.12.2024 insgesamt knapp 3 Bio. Euro, was einem Anstieg von 5% im Vergleich zum Vorjahresende entspricht, meldet der Fondsverband BVI. Außerdem entfällt die Hälfte des Marktes auf die drei größten Anbieter. Der Fondsverband BVI hat seine aktuelle Verwahrstellenstatistik veröffentlicht. Demnach verwahrten Depotbanken am 31.12.2024 2,904 Bio. Euro für in Deutschland aufgelegte Fonds. Das sind über 5% mehr als zum Ende des Vorjahres (2,749 Bio. Euro). Die Hälfte des ...

