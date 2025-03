Chesterfield/Hamburg (ots) -- Amdocs ist ein marktführender Anbieter von Software und IT-Dienstleistungen für die Telekommunikationsbranche mit einer starken Präsenz in Deutschland und Österreich - zu seinen Kunden gehören die Deutsche Telekom, Vodafone, A1 Telekom Austria oder Drei Austria.- Das Unternehmen Profinit liefert verschiedene IT-Services an deutsche und österreichische Banken und Versicherungen (z.B. Berenberg, VIG, Erste Group).- Durch die Übernahme wird Amdocs seine Kapazitäten in West- und Mitteleuropa stärken und Profinit dabei unterstützen, seine Präsenz zu erweitern.Amdocs, ein weltweit führender Anbieter von Software- und IT-Dienstleistungen, kündigt die Übernahme von Profinit an, einem führenden tschechischen Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Datenmanagement, Data Science und KI.Mit der Übernahme von Profinit (https://profinit.eu/de) erweitert Amdocs seine Kompetenzen in den Bereichen Datendienste und Softwareentwicklung und kann so auf die wachsende Nachfrage nach Datenlösungen, künstlicher Intelligenz und generativer KI sowohl im Telekommunikationssektor als auch in anderen Branchen reagieren. Die Übernahme stärkt auch den Geschäftsbereich Amdocs Studios in Europa.Profinit wird seine Marke und seinen hohen Servicestandard beibehalten und gleichzeitig in der Lage sein, durch neue Geschäftsmöglichkeiten zu wachsen und die Erfahrungen und Fähigkeiten von Amdocs zu nutzen. Als Teil seiner neuen Funktion als europäisches Dienstleistungszentrum für den Geschäftsbereich Amdocs Studios beschleunigt Profinit bereits seine Personalbeschaffung, um seine Kapazitäten und Kompetenzen zu stärken."Wir freuen uns über den Beitritt zu einem Unternehmen, das unsere Unternehmenskultur teilt und den gleichen Schwerpunkt auf Innovation, hohe Servicequalität und Kundenerfolg legt. Die Übernahme eröffnet neue Horizonte sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Kunden. Sie können sich auf die gleiche Servicequalität und den Mehrwert der Expertise und globalen Erfahrung von Amdocs verlassen", sagt Pavel Jihlavec, CEO von Profinit."Die Übernahme von Profinit ist ein wichtiger Schritt beim Ausbau unserer Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Datendienste und Lösungen, die auf generativer künstlicher Intelligenz basieren. Sie wird uns helfen, besser auf die wachsende Nachfrage nach diesen Technologien in der Telekommunikation und anderen Branchen zu reagieren", sagte Amdocs CEO Shuky Sheffer."Das umfangreiche Dienstleistungsportfolio von Profinit wird unsere Fähigkeit stärken, innovative Lösungen zu liefern und unsere Kunden, insbesondere in Europa, bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen", fügt Riki Efraim-Lederman, Präsident der Amdocs Studios Division, hinzu.Über ProfinitProfinit (https://profinit.eu/) ist ein führender Anbieter in den Bereichen kundenspezifische Softwareentwicklung, Datenmanagement & Business Intelligence sowie Data Science & KI und hat seinen Hauptsitz in Prag und eine Tochtergesellschaft in Hamburg. Mit seinen Lieferzentren in Tschechien und der Slowakei bietet das Unternehmen derzeit Dienstleistungen für Kunden in ganz Mittel- und Westeuropa an - vor allem in den Bereichen Banken und Finanzen, Versicherungen, Fintech, Pharma, Telekommunikation und Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 500 Softwareentwickler, Dateningenieure und Mathematiker und erzielte 2023 einen Umsatz von 37 Millionen Euro.Über AmdocsAmdocs (https://www.amdocs.com/) ist ein marktführender Anbieter von Software und Dienstleistungen, der hauptsächlich die Kommunikations- und Medienbranche bedient. Zu den Kunden von Amdocs gehören einige der größten Kommunikationsdienstleister der Welt, wie AT&T, T-Mobile, Deutsche Telekom, Orange und Vodafone. Insgesamt betreut Amdocs mehr als 400 Kunden in 90 Ländern. Amdocs beschäftigt weltweit rund 28.000 Mitarbeiter, hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika sowie über wichtige Standorte in Europa, Indien, Israel und im gesamten APAC-Raum. Amdocs wird am NASDAQ Global Select Market (NASDAQ: DOX) gehandelt und verzeichnete im letzten Geschäftsjahr einen Jahresumsatz von 5,00 Milliarden US-Dollar.Pressekontakt:Jakub SichHead of MarketingE-Mail: jakub.sich@profinit.euOriginal-Content von: Profinit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178998/5992714