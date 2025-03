Gibt es eine neue Konkurrenz für Deepseek und OpenAI? Das chinesische Unternehmen Baidu behauptet zumindest, dass seine neuen KI-Modelle locker mithalten können. Was über Ernie und X1 bekannt ist - und was nicht. Baidu ist vordergründig für seine Suchmaschine bekannt. 2023 hatte das Unternehmen aus China aber erstmals einen Vorstoß in die KI-Branche gewagt. Obwohl Baidu damit KI-Größen wie Deepseek um Jahre voraus war, konnten die bisherigen Lösungen ...

