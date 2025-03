USA - Neue Einzelhandelsumsätze im Fokus

Werbung







Am Montag veröffentlichte das Census Bureau die amerikanischen Einzelhandelsumsätze des Februars.



Die Einzelhandelsumsätze der USA erreichten im Februar ein Wachstum von 0,2 Prozent zum Vormonat. Ohne die zyklischen Automobilverkäufe stiegen die Einzelhandelserlöse im Februar sogar um 0,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Wachstum von 3,1 Prozent.



Besonders schwerwiegend könnte die Revision der im Februar vermeldeten Zahlen für den Januar sein. Diese wurden um 0,3 Prozentpunkte nach unten korrigiert auf ein Minus von 1,2 Prozent.



Die Futures auf den S&P 500® reagierten umgehend positiv auf diese Nachrichten. Nach Eröffnung notierte der S&P 500® zeitweise knapp über 0,40 Prozent im Plus. Dabei könnten den Markt eventuell mögliche Konjunkturpakete zur Steigerung des Einzelhandels treiben.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC