Paris, 17. März 2025 (ots/PRNewswire) -VinFast engagiert sich weiterhin stark für die Elektromobilität, inmitten einer sich stetig weiterentwickelnden Branche. Dieses Engagement zeigt sich in kontinuierlichen Innovationen - insbesondere beim VF 8, der ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und erschwingliche Preise bietet. Mit kundenorientierten Technologiefunktionen und der Mission, "Elektrofahrzeuge für alle zugänglich zu machen", ermöglicht VinFast Verbrauchern, die Zukunft der Mobilität zu nutzen.Im Februar 2025 verzeichneten die weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen ein bemerkenswertes Wachstum von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Forschungsunternehmen Rho Motion berichtet. Der Gesamtabsatz erreichte 1,2 Millionen Einheiten. Darunter sowohl batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) als auch Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEVs).Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen stiegen in allen Marktsegmenten deutlich an. Und das nicht nur in bestimmten Regionen. In Europa stiegen die Verkäufe im Februar im Vergleich zum Februar 2024 um 20 Prozent. Betrachtet man speziell die vollelektrischen BEVs und ohne PHEVs, wuchs dieser Anteil sogar auf 29 Prozent.Die wachsende Begeisterung der Verbraucher für Elektrofahrzeuge und nachhaltige Praktiken unterstreicht den Bedarf an erschwinglichen und komfortablen Autooptionen. Automobilhersteller stehen vor der Aufgabe, beides zu bieten. VinFast verfolgt dieses Ziel mit dem VF 8, der erschwinglichen Elektrotransport mit einem hochwertigen Benutzererlebnis verbindet.VinFast wurde vor acht Jahren gegründet und nutzt sein großes Werk in Haiphong, Vietnam, um seine Präsenz auf dem globalen Markt für Elektrofahrzeuge auszubauen. Das Modell VF 8 ist ein Produkt dieses Produktionsstandorts. Es vereint vietnamesische Produktion mit internationalem Design und Engineering.In Zusammenarbeit mit dem italienischen Designbüro Pininfarina entwickelte VinFast den VF 8 mit dem Ziel, eine luxuriöse Ästhetik zu erreichen und ihn im Premiumsegment zu positionieren. Mit seinem geräumigen und elegant gestalteten Innenraum bietet der VF 8 Mittelklassefamilien einen Hauch von Luxus. Diese Strategie widerlegt die Vorstellung, dass High-End-Ausstattung einen Premiumpreis erfordert.Darüber hinaus loben Besitzer des VinFast VF 8 häufig die fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und die technischen Features des Fahrzeugs, die bei vergleichbaren Benzinfahrzeugen oft fehlen. Sie beschreiben den VF 8 als technologisch zukunftsweisendes Produkt.Funktionen wie Autobahnfahrassistent, Spurhalteassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelung, intelligente Geschwindigkeitsanpassung, Verkehrszeichenerkennung tragen zu einem entspannteren Fahrerlebnis bei. Ebenso die Kollisionswarnung, Parkassistent, Toter-Winkel-Erkennung, automatisches Fernlicht und das Fahrerüberwachungssystem.Nutzerbewertungen des VinFast VF 8 deuten auf eine verbesserte Leistung seiner integrierten Technologiesysteme hin. Das Modell VF 8 Plus bietet eine Reihe von Premium-Funktionen. Darunter automatisch abblendende Innenspiegel, Freisprecheinrichtung, eine elektrisch betriebene Heckklappe, Sitzbezüge aus hochwertigem veganem Leder, beheizbare und belüftete Sitze, beheizbares Lenkrad mit Memory-Funktion sowie Combi 1.0 mit Luftionisator und Panorama-Schiebedach, die oft nur in höherpreisigen Fahrzeugen verfügbar sind.Der Fokus des Unternehmens, diese Funktionen in eine erschwinglichere Preisklasse zu integrieren, spiegelt einen allgemeinen Trend im Elektrofahrzeugmarkt wider, wo Hersteller zunehmend versuchen, Premium-Technologie zu demokratisieren. VinFast positioniert den VF 8 so, dass er mit teureren Modellen konkurrieren kann, indem er Funktionen und Ausstattungen bietet, die seine Preisklasse übersteigen. Dieser Ansatz könnte das traditionelle Luxusautosegment revolutionieren, da Verbraucher das Kosten-Nutzen-Verhältnis vergleichbarer Funktionen gegen das Markenprestige abwägen.Um das Kundenvertrauen zu stärken, bietet VinFast eine zehnjährige Garantie auf den VF 8. Die E-Mobilitäts-Serviceplattform des Unternehmens bietet Zugang zu einem umfangreichen öffentlichen Ladenetz in ganz Europa. Kunden können an mehr als 700.000 Ladestationen in ganz Europa laden.Preis und Ausstattung des VF 8 sollen den Verbrauchern einen spürbaren Mehrwert bieten. Diese Strategie gilt als entscheidend für VinFast, um Marktanteile auf dem europäischen Elektrofahrzeugmarkt zu gewinnen und seine Marke zu etablieren.Weitere Informationen unter: https://vinfastauto.eu/