© Foto: Vladimir Kazakov - Zoonar.com/Vladimir Kazakov

Solana, eine der führenden Blockchain-Plattformen, hat am Sonntag ihr 5-jähriges Bestehen gefeiert - Der Kurs der sechstgrößten Kryptowährung sieht jedoch weiterhin unter Druck. Die Blockchain-Plattform Solana hat am Sonntag ihr 5-jähriges Bestehen gefeiert. Damit markiert das Netzwerk, das derzeit die sechstgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung stellt, einen bedeutenden Meilenstein. "Happy Solana 0 Block Day an alle, die feiern", schrieb Solana-Mitbegründer Anatoly Yakovenko auf X (ehemals Twitter). Auch namhafte Projekte, die auf Solana entstanden sind, wie die Phantom Wallet und die Memecoin-Launchpad-Plattform Pump.fun, schlossen sich den Glückwünschen an. Trotz des Jubiläums …