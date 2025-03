Der schwedische Ratenzahlungsspezialist Klarna hat am Freitagabend mit Plänen für einen Börsengang in New York für Aufsehen gesorgt. Zum Start in die Woche hat das Unternehmen nachgelegt und eine Kooperation mit dem US-Einzelhandelsriesen Walmart angekündigt. US-Rivale Affirm hat dabei das Nachsehen - die Aktie bricht ein.Durch eine Partnerschaft mit OnePay wird Klarna zum exklusiven Anbieter von Ratenzahlungsdiensten für Walmart-Kunden in den USA. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Mitteilung ...

