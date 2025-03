EQS-Ad-hoc: Allianz SE / Schlagwort(e): Vereinbarung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Allianz SE: Allianz verkauft ihren 26%-igen Anteil an ihren indischen Sach- und Lebensversicherungs-Joint Venture Gesellschaften an die Bajaj Gruppe für einen Gesamtkaufpreis von ca. 2,6 Mrd. EUR



17.03.2025 / 17:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 17. März 2025 Die Allianz SE hat heute mit Bajaj Finserv Ltd. verbindliche Verträge zum Verkauf ihres 26%-igen Anteils an ihren erfolgreichen Sach- und Lebensversicherungs- Joint Venture - Gesellschaften - Bajaj Allianz General Insurance Company und Bajaj Allianz Life Insurance Company - an die Bajaj Gruppe abgeschlossen. Der Gesamtkaufpreis beträgt ca. 2,6 Mrd. EUR1. und kann in mehreren Tranchen gezahlt werden. Die Entscheidung zum Verkauf ist das Ergebnis konstruktiver und auf freundschaftlicher Basis geführter Gespräche mit Bajaj Finserv Ltd. Indien bleibt einer der Wachstumsmärkte der Allianz. Sie wird neue Möglichkeiten prüfen, um ihre Position auf dem Markt zu stärken und ihr Geschäftspotential zu erweitern, nicht nur als Investor, sondern auch in operativer Rolle. Sobald die Verkaufserlöse verfügbar sind, wird die Allianz deren Verwendung für die Umsetzung der strategischen Ambitionen des Unternehmens prüfen, insbesondere deren Reinvestition in neue Geschäftschancen in Indien. Die Allianz hält hierbei an ihrer Kapitalmanagementpolitik fest, die auf dem Capital Markets Day im Dezember 2024 aktualisiert wurde und die neben einem Mindestmaß an jährlichen Gewinnausschüttungen2 auch Flexibilität im Hinblick auf eine disziplinierte Kapitalverwendung vorsieht. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Dies wird voraussichtlich einige Monate in Anspruch nehmen. Mit der Übertragung der Anteile und der Beendigung des Status der Allianz als sog. Promotor der Joint Venture Gesellschaften werden auch die Joint Venture Verträge zwischen der Allianz SE und der Bajaj Finserv Ltd. beendet.



-------------- 1 Berechnet auf Basis aktueller Wechselkurse. Erwarteter IFRS-Gewinn ca. 1,3 Mrd. EUR / Auswirkungen auf die Solvabilitätsquote +6-7%-p

2 Ergebnis bereinigt um außerordentliche und volatile Effekte --------------

Mitteilende Person: Michael Sieburg, Compliance Officer, Allianz SE



Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:







Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen oder Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten oder Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Abweichungen können sich aus Änderungen der Faktoren ergeben, einschließlich der folgenden, aber nicht beschränkt auf: (i) die allgemeine wirtschaftliche Lage und Wettbewerbssituation in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten der Allianz, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) negative Publizität, aufsichtsrechtliche Maßnahmen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Allianz Gruppe, andere Finanzdienstleister und die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen, (iv) Häufigkeit und Schwere der versicherten Schadenereignisse, einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben, und die Entwicklung der Schadenaufwendungen, (v) Sterblichkeits- und Krankheitsraten bzw. -tendenzen, (vi) Stornoraten, (vii) die Ausfallrate von Kreditnehmern, (viii) Änderungen des Zinsniveaus, (ix) Wechselkurse, insbesondere des Euro/US-Dollar-Wechselkurses, (x) Gesetzes- und sonstige Rechtsänderungen einschließlich steuerlicher Regelungen, (xi) die Auswirkungen von Akquisitionen einschließlich damit zusammenhängender Integrations- und Restrukturierungsmaßnahmen sowie (xii) die allgemeinen Wettbewerbsfaktoren, die in jedem Einzelfall auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder globaler Ebene gelten. Viele dieser Veränderungen können durch Terroranschläge und deren Folgen verstärkt werden. Keine Pflicht zur Aktualisierung Die Allianz übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. Privatsphäre und Datenschutz Die Allianz SE ist dem Schutz Ihrer persönlichen Daten verpflichtet. Erfahren Sie mehr in unserer Datenschutzerklärung .

17.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com