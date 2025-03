© Foto: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Der E-Autoriese BYD aus China hat einen Durchbruch bei der Ladegeschwindigkeit erzielt und stellt Tesla und Mercedes damit in den Schatten. Es soll auch Pläne für Deutschland geben. Der chinesische Elektroauto-Riese BYD hat ein neues System für Elektroautos vorgestellt, mit dem diese fast so schnell aufgeladen werden können, wie ein normales Auto zum Tanken braucht. Unabhängig davon wurde auch bekannt, dass der Konzern Deutschland als potenziellen Standort für ein Montagewerk in Europa ins Auge gefasst hat. Bei Tests mit der neuen BYD-Limousine "Han L" erzielte das neue Batterie- und Ladesystem nach nur 5 Minuten Aufladen eine Reichweite von 470 Kilometern, wurde am Montag bekannt gegeben. …